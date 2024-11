Agenda Calabria, il piano della Confindustria che prevede investimenti e interventi per il rilancio dell'economia calabrese è stato presentato a Catanzaro. Il presidente nazionale degli industriali italiani ha affermato «che si tratta di un progetto importante, un dono da parte dell'industria italiana, in particolare quella calabrese, che sappiamo può dare tanto e da cui ci aspettiamo tanto».

Ne parleremo nel corso della nuova puntata della trasmissione di approfondimento condotta da Pasquale Motta, con Aldo Ferrara presidente Unindustria Calabria. Appuntamento alle 14:30.

