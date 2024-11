Gli imminenti spareggi in Eccellenza e Promozione e l’ultima giornata di Serie D saranno fra i principali argomenti di discussione nella nuova puntata di Zona D in onda stasera alle ore 22.30 su LaC Tv.

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino l’esperto portiere, veterano dei campionati dilettantistici, Carmine Caputo della Palmese e il compagno di squadra Hugo Bargas, attaccante giramondo con una lunga carriera di caratura internazionale alle spalle.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.