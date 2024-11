Andrà in onda questa sera alle ore 21.00 la 25esima puntata di “11 In Campo”, il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione del giornalista de La Gazzetta dello sport Nicola Binda. In studio l’ex arbitro Mario Palmieri, Jennifer Stella e il direttore sportivo Giuseppe Ursino.

Nel corso dell'appuntamento si parlerà del momento magico del Cosenza che ha conquistato undici punti nelle ultime cinque gare, del periodo altalenante del Catanzaro che mantiene comunque il sesto posto in classifica, della forza del Parma che vince ancora dimostrando di essere meritatamente la regina del campione, Cremonese e Venezia non deludono e il Palermo dimostra la sua forza. Seconda vittoria di Iachini che in due giornate conquista dei punti per la felicità dei tifosi pugliesi, momento negativo per il Cittadella che a Spezia subisce la quinta sconfitta consecutiva. In basso perdono Lecco e Salò di una giornata di campionato che è stata caratterizzata anche dalla vittoria esterna della Ternana a Bari, dai pareggi di Cremonese e Venezia contro Ascoli e Modena e dal pareggio della Samp in casa contro il Brescia.

Ospite della puntata

Nel corso dall'appuntamento odierno di "11 in campo" avremo ospite il portiere del Cosenza Alessandro Micai.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.