Andrà in onda questa sera su LaC Tv 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

L'argomento centrale della trasmissione sarà la 25esima giornata del campionato di Serie B. Un turno caratterizzato dall’allungo in classifica della capolista Sassuolo che, dopo aver vinto 3-0 a Mantova, ha anche approfittato della sconfitta casalinga del Pisa, caduta 1-0 contro il Cittadella.

Tra le calabresi giornata agrodolce. Il Cosenza torna a vincere dopo tre mesi al Marulla (1-0 alla Carrarese), mentre il Catanzaro raccoglie un punto a Frosinone (1-1).

Gli ospiti

In collegamento via Skype il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti, il portiere del Cosenza Alessandro Micai e il giornalista e direttore di Cosenza Channel Antonio Alizzi.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.