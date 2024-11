Ventiseiesima puntata di “11 In Campo” questa sera alle ore 21.30. Il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport. In studio l’ex arbitro Mario Palmieri, Jennifer Stella e il direttore sportivo Giuseppe Ursino.

Si parlerà delle gare del fine settimana che ha visto il pari tra Como-Parma e Cremonese-Palermo con la squadra lombarda che ha rimontato lo 0-2 in dieci, bel colpo del Venezia a Pisa con la squadra toscana in piena crisi. Settimana dove ci sarà anche l’infrasettimanale con le prossime due gare tra martedì/mercoledì e sabato/ domenica e anche la settimana del derby di Calabria tra Cosenza-Catanzaro. In classifica le prime cinque dimostrano di avere un passo in più, al sesto posto si trova uno straordinario Catanzaro vera sorpresa del campionato. In zona play off rimane il Cittadella nonostante la sesta sconfitta consecutiva, dietro c’è il Modena. Il Cosenza nel giorno della festa per i 110 anni di nascita perde contro la Sampdoria e perde la possibilità di raggiungere zona play off. In basso alla classifica perde solo la Feralpi Salò in casa contro l’Ascoli mentre pareggiano il Lecco a Terni e lo Spezia a Modena.

Ospiti della puntata:

Nel corso dall'appuntamento odierno di "11 in campo" avremo ospiti: il presidente dell'Us Catanzaro Floriano Noto e il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.