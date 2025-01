Andrà in onda questa sera, alle ore 21.30, la 23esima puntata di “11 in campo”, il format sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro, mentre in collegamento Skype ci sarà il direttore di Cosenza Channel Antonio Alizzi. Ospite della puntata il presidente della Juve Stabia Andrea Langella.

La giornata numero 23 del campionato di Serie B è stata caratterizzata nella parte alta della classifica dalla sconfitta del Sassuolo ad opera dello Spezia e della vittoria in dieci uomini del Pisa contro la Salernitana. Vince il Catanzaro all’ultimo secondo a Brescia; la sorpresa Juve Stabia contro la Carrarese, Reggiana contro il Palermo, Cittadella a Cosenza con i silani ultimi e in profonda crisi. Umore analogo a quello dei lupi anche per il Frosinone che perde nettamente lo scontro in casa con il Sudtirol. Pareggiano, Bari - Cesena; Cremonese - Modena e Mantova - Sampdoria.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.