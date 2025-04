Andrà in onda oggi, alle ore 21.30, su LaC Tv, la 34esima puntata di 11 in Campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro, mentre in collegamento ci sarà Antonio Ciampa del Quotidiano del Sud.

La giornata numero 35 è stata caratterizzata dalla vittoria del Sassuolo, già in Serie A, in trasferta contro il Cesena, vince il Pisa a Brescia e allunga il vantaggio sullo Spezia terzo che non va oltre il pari con il Frosinone, mentre la Cremonese stende il Mantova. Vincono anche il Modena a Bari, la Carrarese contro la Samp, il Sudtirol con la Juve Stabia e la Reggiana contro il Cittadella. Perdono le calabresi: il Cosenza torna sconfitto da Salerno mentre il Catanzaro cade in casa col Palermo.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.