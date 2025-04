Il racconto di una Calabria spesso dimenticata fatta di tradizioni, luci e ombre. Oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Francesca Lagoteta, vi raccontiamo il realismo magico di Vincenzo Reale e del suo romanzo “La Fortuna del Greco” - edito da Rubbettino - già Premio Flaiano per la narrativa e Premio Cumino d’Oro. Il romanzo, che racconta la storia epica e intensa di Antonio il Greco, ha ricevuto meritati riconoscimenti per la sua capacità di fondere realtà e mito, offrendo un affresco potente e autentico della Calabria.

La storia di un mastro muratore che voleva costruirsi una casa, il suo futuro e la sua speranza. La vita di un uomo nato e cresciuto in un mondo quasi preistorico e magico, distante dai grandi avvenimenti storici del suo tempo. Una storia dimenticata, come tante altre, e proveniente dal passato più recondito della nostra terra di Calabria. Appassionato di letteratura ispano-americana, Vincenzo Reale si è laureato in Lettere a Siena. Un calabrese straordinario che racconta una Calabria lontana e dimenticata.

Insieme a Reale oggi presenteremo “Nuovi Tropici”, un festival dedicato all’esplorazione del reale meraviglioso nella letteratura, soffermandoci sulla corrente del Realismo Magico, un modo di raccontare storie in cui elementi fantastici o magici sono inseriti in contesti realistici e trattati come parte della realtà quotidiana: è quello che succede nei romanzi di scrittrici e scrittori che hanno fatto la storia della letteratura, da Rulfo a García Márquez, da Isabel Allende a Bulgakov, passando per Murakami e, per parlare della nostra letteratura, Alvaro, Bontempelli, Buzzati. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.