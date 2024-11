Tra gli uliveti storici e i boschi di rovere della valle del torrente Beltrame, ai piedi dell’antico borgo di Petrizzi, sorge il monumentale monastero di Santa Maria della Pietà, costruito agli inizi del XVI secolo dal monaco agostiniano Francesco Marino da Zumpano, morto in concetto di santità. Fu egli a promuovere anche in questo ridente angolo di Calabria la devozione alla Vergine Maria Addolorata, che nel 1521 venne magistralmente effigiata in marmo dallo scultore palermitano Antonello Gagini.

Intorno al capolavoro marmoreo fiorì un intenso culto che trasformò ben presto il romitorio agostiniano in un vero e proprio santuario mariano, luogo di spiritualità e di riconciliazione. Tale culto si diffuse anche nei paesi circostanti, in special modo nella vicinissima Soverato che ancor oggi conserva, dopo lunghe e dolorose traversie, l’opera del Gagini mantenendo viva la devozione ai sette Dolori della Madre di Dio.

