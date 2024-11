«Se lasciassimo il Superbonus così com'è, non avremmo i soldi per fare la finanziaria». Giorgia Meloni per giustificare la decisone di sospendere il Superbonus ha così sostenuto in una recente diretta sui social.

Eppure dal mondo dell’economia a quello della politica, sono in tanti pronti a smentire, dati alla mano, la ricostruzione della premier. Dove sta la verità? Ne parleremo oggi nella striscia d’informazione di LaC “Dopo la Notizia" con Anna Laura Orrico deputata del M5S.

