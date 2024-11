Dalla sospensione delle sanzioni ai No vax al reintegro dei medici non vaccinati: cambiano le strategie del Governo. Ne parliamo oggi nel corso del format condotto da Pasquale Motta

A 100 giorni dall’insediamento del governo Meloni come valutare le scelte del governo? Dalla sospensione delle sanzioni ai no vax, al reintegro dei medici non vaccinati, con il nuovo governo cambiano le strategie per arginare Covid ed epidemie influenzali. E, ancora, quale sarà il futuro del sistema sanitario nazionale e che fine ne parleremo con il professore Andrea Crisanti, virologo di fama internazionale e senatore del Pd. Appuntamento alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.