Questa sera, alle 21 su LaC Tv, discuteremo di accoglienza e integrazione con gli operatori di associazioni e cooperative che ogni giorno sono in prima linea per dare risposte ai migranti

Ce l’avevano quasi fatta a superare un viaggio terribile. Poi la furia del mare, ad un centinaio di metri dalla spiaggia, ha sbattuto il barcone di legno contro uno scoglio che l’ha letteralmente spezzato in due. Erano arrivati dall’Iraq, dall’Iran, dalla Siria, dall’Afghanistan, addirittura dal Pakistan. Era uno dei tanti viaggi della disperazione di chi fugge dalle guerre, dalla fame e dalle persecuzioni, per cui avevano pagato circa 2500 euro. Qualcuno, dicono, anche 8mila. La mattina di domenica 26 febbraio, sulla spiaggia di Steccato di Cutro, venti chilometri da Crotone, è un’ecatombe. Partiremo da qui nella puntata di LINK in onda questa sera alle 21, dall’ennesima tragedia del mare, dove hanno trovato la morte probabilmente un centinaio di persone.

Partiremo dal naufragio di Steccato di Cutro per raccontare un’altra storia, quella dell’accoglienza. E lo faremo con l’aiuto degli operatori del Terzo Settore, le associazioni, le cooperative e i progetti che ogni giorno, in prima linea, provano a dare una risposta diversa al dramma delle migrazioni: l’integrazione. Perché l’immigrazione non è solo un problema, ma può essere un’occasione di crescita e sviluppo per i territori.

Ce lo spiegheranno don Giacomo Panizza della Comunità Progetto Sud, Maria Paola Sorace, responsabile della Cooperativa Pathos di Caulonia, Pino De Lucia, presidente di Legacoop Calabria e responsabile della cooperativa Agorà Kroton, Bruna Mangiola de La casa di Lena Caritas di Reggio Calabria. Yousef Mohamad Omar, oggi mediatore culturale, racconterà la sua storia di curdo che ha provato a scappare dall’Iraq due volte, anche su un piccolo gommone affondato dopo un’ora di viaggio, prima di arrivare in Italia, dove ha studiato e ha costruito la sua nuova vita. E che oggi chiama casa.

Questa puntata di LINK andrà in onda stasera, giovedì 2 marzo, alle ore 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.