Nella nuova puntata in onda stasera alle 20 le voci dei grandi ospiti di Sud e Futuri spiegano quali infrastrutture servano per collegare finalmente Nord e Sud

Gli ospiti di Sud e Futuri, evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia presieduta da Nino Foti, in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale e LaC Network, raccontano come le infrastrutture siano fondamentali per collegare il Sud al resto d’Italia.

Trasporti moderni sono il nodo da sciogliere per portare nel Mezzogiorno i turisti, ma anche gli investimenti. Tra gli ospiti il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’amministratore delegato di Ferrovie Vera Fiorani.

Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 4 gennaio, alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.