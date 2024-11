Siamo stati all’anteprima di una mostra rivoluzionaria: Ipotesi metaverso. Palazzo Cipolla a Roma, uno degli spazi espositivi più particolari nella Capitale, un palazzo di fine ottocento destinato a diventare una banca si è trasformato in un palcoscenico incredibile per una mostra – evento totalmente immersiva: spazi immaginari di 23 artisti (16 storici e 16 contemporanei) in dialogo tra loro in un logo che non ha tempo. Un viaggio multisensoriale tra linguaggi e visioni, tra virtuale e reale.

«Credo fortemente che gli artisti convivono con il mondo che cambia e lo influenzano L’arte prevarrà sul mondo che cambia, il metaverso ne è la testimonianza» - dichiara ai nostri microfoni il prof. Emmanuele Emanuele, presidente di Terzo Pilastro e ideatore della mostra. «L’arte produce meraviglia sempre e senza tempo, diventando uno strumento per abbattere le barriere sociali».

Una mostra che mette in primo piano la relazione positiva tra tecnologia e arte, non è un caso che l’arte è sempre sintomo di esplorazione ed innovazione.

«È una mostra coraggiosa e piena di senso etico» - dice Gabriele Simongini uno dei curatori della mostra- «Questa mostra non è un elogio incondizionatamente entusiasta al metaverso. Tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche a partire dall’invenzione della stampa sino al computer di Alan Turing, sono state rivoluzioni piene di pensiero e di contenuti per questo dobbiamo abituarci all’esistenza e la convivenza tra due dimensioni: fisica e digitale».

Una mostra che pone e si pone delle domande sul concetto esistenziale e tecnologico di metaverso. Possiamo vivere delle esperienze multisensoriali create dalla fantasia di artisti contemporanei, ad esempio la VR (realtà virtuale) e AR (realtà aumentata). Veri e propri mondi in cui ognuno di noi può incarnarsi in un personale alter ego (avatar).

«Grazie a questa mostra abbiamo la possibilità di vedere quali sono le ipotesi e le varie immagini che gli artisti hanno creato digitalmente, in alcuni casi anche attraverso la forma materica, di quello che per loro significa metaverso» - dice ai nostri microfoni Serena Tabacchi, curatrice della mostra. «Andare aldilà della realtà fisica e tangibile ed immergerci in una delle varie possibili realtà al di fuori di quella fisica».

Ed è proprio la coesistenza tra esperienze sensoriali e multimediali e l'arte del passato che dà grandezza a questa mostra. Opere apparentemente contrapposte e in contrasto che restano in un perfetto equilibrio grazie agli strumenti multimediali, stimolando la fantasia nei visitatori. Un modo tutto nuovo di percepire la tecnologia.

