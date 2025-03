A quasi cinque anni dalla scomparsa di Jole Santelli cosa resta in Calabria e in Italia del ricordo della prima presidente donna della regione? Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio Paola Santelli, sorella di Jole e rappresentante dell'omonima associazione.

Al centro della puntata, l'attività di un ente che tiene viva la memoria della Santelli attraverso la promozione di iniziative di solidarietà ad alto impatto, perché non si distinguono esclusivamente per l'atto di donazione o sostegno nei confronti dei soggetti più fragili, ma soprattutto per la capacità di innescare processi formativi virtuosi per eliminare completamente le cause del disagio sociale.

Processi a favore dei reclusi, della disabilità, di chi vive sulla propria pelle il dramma di malattie complesse e difficili da aggredire e curare. Sarà l'occasione per ricordare Jole nel modo che probabilmente più avrebbe gradito: rilanciare le battaglie che la videro protagonista come esponente politica e istituzionale di caratura nazionale. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.