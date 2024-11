Tanti gli ospiti in collegamento durante la puntata della striscia d'informazione di LaC Tv condotta da Pier Paolo Cambareri. L'appuntamento è per oggi alle ore 14:30

La solidarietà verso i malati oncologici, i servizi sanitari gratuiti per i meno abbienti, il grande cuore di OncoMed continua a battere forte con la realizzazione della Banca della parrucca. Una nuova sfida vinta dall'associazione di volontari cosentina al centro della nuova puntata di Dentro la Notizia. L'inviato Salvatore Bruno sarà a Cosenza, ospite Francesca Caruso presidente di OncoMed. In collegamento Skype con lo studio e il conduttore Pier Paolo Cambareri, il giornalista di LaC e scrittore Franco Laratta.

