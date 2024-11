«Giorgia Meloni sa che la Calabria può fare grandi cose, ma che ha bisogno di più attenzioni» - ha detto Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo calabrese di Fratelli d’Italia alla Camera ospite della nuova puntata di Piazza Parlamento in onda questa sera su LaC. «Il reddito di cittadinanza così com’è va abolito, non serve a creare opportunità di lavoro» - ha detto ancora. Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 23 novembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.