“La partenza e il rientro in Calabria: purchè sia libera scelta”. Sarà questo il tema della prossima puntata di Dentro la notizia, trasmissione d’approfondimento in onda dalle ore 13.00 su LaC Tv. La trasmissione condotta da Pier Paolo Cambareri ospiterà Franco Laratta, giornalista e conduttore LaC Tv. In collegamento Monica Spadafora, orafa e imprenditrice e Lorenzo Pupo, imprenditore.

L’appuntamento, come tutti i giorni, è alle 13 sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.