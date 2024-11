La parola più controversa e musicale del lessico popolare napoletano indica, in genere, quella particolare attitudine alla furbizia e all’opportunismo, volta alla conquista di precisi obiettivi in modo cinico e spregiudicato. Talvolta, designa anche singolari capacità affabulatorie e tante altre cose. La politica, spesso, esalta questo singolare “ talento”. Un talento che, tra inganni dialettici e astuzie del linguaggio , è più in voga che mai. In ogni caso, quella del “cazzimmoso” è tipologia molto diffusa. Si salvi chi può.

Cazzimma sarà insomma la parola chiave della nuova puntata di Perfidia

Tanti, come di consueto, gli ospiti di Antonella Grippo sia in studio che in collegamento: Matilde Siracusano (Forza Italia), Nico Stumpo (Partito Democratico), Luigi de Magistris (giurista), Pasquale Tridico (Movimento 5 Stelle), Sergio Strazzulli (Fratelli d’Italia), Giuseppe Aieta (già consigliere regionale). Ci sarà inoltre la partecipare straordinaria dell’attore Genny Spatarella.

