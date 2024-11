Nella nuova puntata in onda stasera alle 20 le voci dei grandi ospiti di Sud e Futuri raccontano la cultura come strumento di sviluppo per il Mezzogiorno

Un grande evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia presieduta da Nino Foti, in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale e LaC Network. Una giornata di discussione sulle strategie da mettere in campo per superare il divario Nord-Sud e uno strumento su tutti: la cultura. Le voci degli ospiti d’eccezione di Sud e Futuri raccontano come rendere la cultura una leva di sviluppo per il Mezzogiorno, tra gli altri il Ragioniere Generale dello Stato Mazzotta e il presidente della Commissione Cultura alla Camera Mollicone.

Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 28 dicembre, alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.