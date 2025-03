La danza come terapia. E l'arte come aiuto concreto per favorire inclusione sociale. È singolare la storia di Grazia Ciappetta, maestra di danza che sarà ospite oggi della puntata di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri: da oltre vent'anni insegna danza, ma da cinque lavora con i ragazzi affetti da sindrome di down che attraverso il ballo hanno sperimentato un nuovo modo di esprimersi.

Grazia Ciappetta è anche scrittrice ed arrivata alla sua seconda pubblicazione. La svolta della sua vita artistica? L'incontro con una bimba down che voleva danzare e ballare, un desiderio che Grazia Ciappetta ha esaudito formandosi e conseguendo per lo scopo due master in danza-movimento-terapia e in arte-teatro-musica. Appuntamento alle ore 13 sul c anale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.