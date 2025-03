Centinaia di espositori. E decine di migliaia di visitatori. La Fiera di San Giuseppe, a Cosenza, non è soltanto un evento di attrazione popolare. Ma anche un momento di grande solidarietà sociale per merito di decine di associazioni che, ogni anno, organizzano attività di assistenza nei confronti degli espositori e dei tanti migranti che, con le proprie bancarelle, tentano di capitalizzare qualche euro per il proprio sostentamento e quello delle proprie famiglie.

Oltre 520 pasti giornalieri (e altrettante colazioni) sono stati offerti dai volontari che ogni anni replicano questa esperienza, che rappresenta il modo più bello in cui la città abbraccia i protagonisti della Fiera, contribuendone al successo. Ne parleremo oggi, a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio Maria Pia Funaro, della Fondazione "Lilli Funaro", una tra le tante realtà che portano avanti questa iniziativa. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.