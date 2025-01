La sfida è in corso: mettere in campo sin da ora, prima che il grande caldo avvolga la Calabria, tutte le iniziative per prevenire e contrastare efficacemente l'emergenza che ha piagato la regione negli anni scorsi, e cioè la carenza idrica.

La Sorical, ente strumentale della Regione delegato alla gestione dell'acqua per usi civici, sta avviando in questi giorni i processi lungamente attesi per sostituirsi, in diversi Comuni, nella gestione diretta del bene pubblico. Non soltanto, dunque, la fornitura agli acquedotti ma anche e soprattutto il trasferimento del prezioso liquido nelle case dei calabresi con l'onere della riscossione, uno dei talloni d'Achille che hanno rischiato di mandare in tilt i bilanci degli enti locali. Un impegno gravoso, dunque, di cui si parlerà oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Sarà ospite l'amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta, impegnato in queste ore in una serie di incontri con amministratori pubblici per illustrare le grandi opportunità derivanti dalla gestione diretta dell'acqua.

