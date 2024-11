Oggi proseguiamo il nostro viaggio nella Calabria dei riti e delle ritualità della settimana santa e pasquali. Appuntamenti che caratterizzano la spina dorsale dei tratti identitari della nostra regione.

Tra tanti, l'ultima delle manifestazioni legate alla Santa Pasqua è quella molto antica e sentita della 'Ncrinata di Dasa'. Oggi racconteremo in diretta l'evento. Appuntamento alle 14.30 con "Dentro la Notizia", la striscia d'informazione di LaC News24 condotta da Pasquale Motta.

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it. Inizio alle ore 14.30.