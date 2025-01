Professionalità e tempestività. Se è stato possibile risolvere nell'arco di poche ore il caso del rapimento della piccola Sofia, avvenuto a Cosenza martedì pomeriggio, il merito va ascritto alla Polizia di Stato e all'opera investigativa (e fulminea) delle donne e degli uomini diretti da Giuseppe Cannizzaro, questore di Cosenza. Nelle ore frenetiche hanno preceduto il ritrovamento della bimba di appena un giorno di vita, gli agenti della Mobile e delle varie sezioni investigative coinvolte nelle indagini hanno dimostrato l'altissimo grado di professionalità e competenza tecnica che ha consentito al Paese intero di tirare un sospiro di sollievo proprio nelle ore in cui si cominciava a temere il peggio.

Ma quali azioni sono state messe in campo, quali attività dispiegate nelle drammatiche ore delle ricerche? Di questo parleremo nella puntata di oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio il commissario capo Tiziana Scarpelli, dell'Ufficio relazioni esterne della Questura di Cosenza. Con la dirigente della Polizia faremo il punto anche sulle convergenze multisettoriali che, in vicende come questi, rappresentano la vera chiave di volta per risolvere complessi casi di cronaca. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.