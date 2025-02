La povertà è in aumento. E le istituzioni non stanno facendo abbastanza per sostenere le associazioni caritatevoli che si prodigano a favore dei più bisognosi. A lanciare l'allarme è l'Osservatorio sulle Nuove povertà, presieduto da Antonio Belmonte che sarà ospite della puntata odierna di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Al centro del focus i dati relativi al disagio sociale che colpisce in particolare tre categorie di persone: disoccupati, monoreddito e divorziati. Un tema delicato e rispetto al quale le istituzioni pubbliche devono assumere - al più presto - un ruolo propositivo per incidere meglio e in profondità sulle politiche sociali di cui c'è sempre maggiore bisogno.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.