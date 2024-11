“La Prima Repubblica in Calabria. Fu vera gloria?” Rinviata a giudizio compie un viaggio negli anni in cui la politica era chiamata a fare grandi scelte. Sono stati anni importanti per la Calabria. Gli anni di Mancini, Misasi, Pujia e tanti altri.



Il nostro viaggio porterà alla luce figure straordinarie, considerate minori ma certamente di grande valore. Rita Pisano è una di queste, sindaco per molti anni di Pedace, una donna che con la sua partecipazione diretta, da protagonista della vita politica degli anni ‘60 e ‘70, era sempre in prima linea, anticonformista. Ha condotto battaglie importanti contro le ingiustizie sociali e le diseguaglianze e per la difesa dei principi di democrazia e libertà.

Fu un calabrese fra i protagonisti della nascita delle istituzioni europee. Si tratta di Dario Antoniozzi, parlamentare e ministro, un protagonista diretto della storia moderna dell’Europa.

E poi Antonino Murmura uno dei politici della prima repubblica più amato e popolare, soprattutto nel vibonese.

Italo Falcomatà, considerato il più grande sindaco della storia di Reggio Calabria. La sua rivoluzione cominciò con la cosiddetta "Primavera di Reggio".

I compagni di viaggio della puntata saranno Filippo Veltri e Massimo Clausi, due giornalisti con una storia importante nell’informazione della Calabria.



Appuntamento questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.