Il componente del collegio del Garante per la Protezione dei Dati Personali, Guido Scorza, sarà ospite questa sera negli studi de La Capitale

Di cosa si occupa il Garante della Privacy? Che cos’è di diritto all’oblio e cosa prevede la recente Riforma Cartabia a riguardo? Come possiamo difenderci dal telemarketing molesto e perché in rete nulla è gratis anche quando sembra così?

Sono alcune delle domande a cui Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la Protezione dei Dati Personali, risponderà nella puntata di questa sera di Piazza Parlamento, condotta dal Direttore Alessandro Russo.

«Il compito del Garante per la Privacy è assicurare ai cittadini il diritto alla riservatezza -ha spiegato l’avvocato Scorza- garantire a ciascuno di noi l’esistenza di uno spazio di intimità in cui può accedere chi autorizziamo, quanto è esteso questo spazio non è la legge a deciderlo, ma siamo noi, stabilendo cosa è pubblico e cosa è privato».

