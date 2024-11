Prezzi alle stelle, burocrazia e costi ormai insostenibili: da tre giorni ormai gli agricoltori stanno bloccando alcune delle più importanti arterie stradali calabresi. Lunedì la protesta ha bloccato la statale 106 e le strade lametine, ieri la manifestazione si è spostata davanti alla Cittadella regionale. Come continuerà la protesta? Ne parleremo nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia, la trasmissione di approfondimento giornalistico in onda dopo il tg delle 14. In studio Pier Paolo Cambareri, mentre in diretta da Botricello Rossella Galati raccoglierà le voci dei manifestanti. In collegamento avremo anche l'assessore regionale al ramo Gianluca Gallo, che ieri ha ricevuto in Cittadella una delegazione degli agricoltori in protesta.

