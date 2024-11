La riforma agraria e Fausto Gullo saranno i due protagonisti della puntata di Rinviata a giudizio, il format di LaC condotto da Franco Laratta in onda questa sera alle 21. A 70 anni dalla consegna delle terre ai contadini e della ‘legge Calabria’ rivivremo i momenti cruciali della visita del presidente del Consiglio De Gasperi in Sila. Un viaggio che sconvolse De Gasperi per le estreme condizioni di povertà di gran parte della Calabria. Rivivremo la grande crisi italiana dell’immediato dopo guerra. La quasi totale mancanza di beni di prima necessità nel Sud.

L’intervento di Fausto Gullo nella riunione del Consiglio dei ministri per avviare la riforma agraria e dare la terra ai contadini. “Il destino dei contadini è quello di far vivere, di far crescere la gente”, diceva in un commovente video di fine anni ‘40. E poi Togliatti che difende le fabbriche ma evidenzia l’importanza dell’agricoltura per la rinascita e la ripartenza di un paese distrutto dalla guerra. Con una particolarità: la valorizzazione dell’Altopiano della Sila per sviluppare l’economia calabrese. Ed ecco la ‘Svizzera del Sud’. Così veniva chiamata la Sila in occasione della visita di Alcide De Gasperi in Calabria. In realtà De Gasperi trovò gente disperata che viveva insieme agli animali e priva di tutto. Lo vedremo affacciarsi dal balcone di un’abitazione di San Giovanni in Fiore. Un bellissimo documentario storico tratto dall'Archivio Luce.

Interverranno in studio Fabio Borrello presidente Coldiretti di Catanzaro, Crotone e Vibo e Roberto Castiglione, dottore agronomo. A trarre un bilancio della puntata sarà il 'giudice' Alessandra Carrieri. In studio il poeta e scrittore Daniel Cundari con le sue poesie dialettali.

