Un riconoscimento inatteso, probabilmente. Ma che traduce in realtà il sogno lungamente cullato da Ilaria Campisi. La rivista Forbes inserisce l'imprenditrice agricola della Locride tra le 100 eccellenze italiane. Alla base della scelta, non soltanto il riconoscimento delle competenza e delle capacità imprenditoriali dimostrate in questi anni, ma la tenacia dimostrata per ridare vita (e centralità) a una cultivar agrumicola di altissimo pregio: il "biondo della spina", conosciuto un tempo come il "biondo di Caulonia". Una varietà di arancia autoctona per l'area di Caulonia e che Ilaria Campisi ha rimesso a dimora portandola alla conquista di una importante fetta di mercato. Una storia singolare quella dell'imprenditrice reggina che avrebbe potuto dare seguito alla carriera legale intrapresa dopo la laurea a Firenze e che invece ha deciso di tornare in Calabria per recuperare l'azienda agricola di famiglia caratterizzandola anche con un taglio sociale assai impattante e significativo: nella sua azienda lavorano anche diversi migranti in un'ottica di inclusione e sostenibilità che non conosce pari.

Oggi conosceremo la sua storia, che serve da esempio per tanti giovani e donne che intendano intraprendere l'attività agricola in una regione dalle grandi potenzialità agrumicole. Ilaria Campisi sarà infatti ospite di Dentro la notizia, il programma di approfondimento giornalistico di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.