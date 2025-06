Cetraro volta pagina, ma lo fa nel segno di una sfida che si preannuncia tra le più delicate degli ultimi anni. A pochi giorni dalla vittoria elettorale, torna alla guida del Comune Giuseppe Aieta, già sindaco e figura di riferimento del centrosinistra calabrese. Un ritorno che porta con sé il peso della responsabilità e l’urgenza di affrontare, con determinazione e lucidità, le ferite ancora aperte di un territorio che chiede risposte, sicurezza e riscatto. I primi segnali non sono incoraggianti. Un omicidio consumato all’indomani del voto e l’incendio doloso dei mezzi della ditta “Ecologia Oggi”, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, rappresentano un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Episodi inquietanti, che riportano al centro del dibattito pubblico il tema della legalità, del controllo del territorio e della capacità dello Stato di farsi realmente presente nelle aree più esposte della Calabria. Ne parleremo in studio nella nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in collegamento, proprio il sindaco Giuseppe Aieta, che nelle sue prime dichiarazioni ha lanciato un appello chiaro e diretto: lo Stato deve fare la sua parte, garantendo sostegno e strumenti adeguati agli enti locali, spesso lasciati soli a fronteggiare dinamiche complesse e radicate.

Non basta amministrare: serve un’azione politica che sappia coinvolgere la comunità, rafforzare il tessuto sociale, costruire alleanze istituzionali e restituire fiducia ai cittadini. Cetraro non può più permettersi ambiguità. La nuova amministrazione dovrà coniugare trasparenza, rigore e visione strategica per ricostruire un rapporto sano tra politica e territorio. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.