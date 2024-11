È appena uscito il libro edito da Rubettino, “Andata in porto. Gioia Tauro, la sfida vincente” e curato dall'ex sottosegretario ai Trasporti del governo Prodi ospite oggi di Pasquale Motta

A 25 anni dall’istituzione della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, è appena uscito il libro edito da Rubettino, “Andata in porto. Gioia Tauro, la sfida vincente” e curato da Pino Soriero. L’autore, protagonista in prima persona di alcune decisive fasi di questo lungo percorso, oggi presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma, all’epoca è stato sottosegretario di Stato ai trasporti e alla navigazione nel governo Prodi (1996-1998) e poi dal 1997 al 2000 presidente del Comitato Interministeriale per l’Area di Gioia Tauro.

Soriero sarà ospite nella puntata di oggi di Dopo la notizia e discuterà del suo libro con Pasquale Motta. Il libro ripercorre le fasi salienti del percorso costruito per l’affermazione del Porto di Gioia Tauro oggi leader nazionale del transhipment e uno degli scali più importanti d’Europa e del Mediterraneo.

Appuntamento alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky, con il format condotto da Pasquale Motta.