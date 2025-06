Appuntamento con il format condotto da Pier Paolo Cambareri alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming su LaC Play

Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC, condotto da Pier Paolo Cambareri, dedica la nuova puntata a una delle pagine più recenti della politica cosentina e calabrese: l’elezione del nuovo sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini. Dopo una campagna elettorale intensa e partecipata, Iacobini ha ottenuto la fiducia degli elettori e ora si prepara a guidare una delle città più complesse e strategiche dell’alto Jonio.

In studio, con Cambareri, il primo cittadino affronterà i temi centrali della fase che si è appena aperta: dal racconto della vittoria elettorale alla costruzione della nuova giunta comunale, dal programma di governo alle prime scelte operative che segneranno l’inizio della consiliatura. Un focus particolare sarà dedicato alle priorità del territorio: il rilancio delle politiche sociali, il turismo legato al patrimonio archeologico e paesaggistico, la questione delle frazioni, la gestione dei servizi, la legalità, lo sviluppo economico e la partecipazione civica.

Quali saranno le prime mosse della nuova amministrazione? Quali criticità eredita, se ne eredita, e quali visioni intende mettere in campo per dare risposte concrete ai cittadini? Domande alle quali il sindaco Iacobini darà risposta nella puntata odierna di Dentro la Notizia. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.