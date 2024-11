Nata da poco ma cresciuta in fretta. LaC OnAir, la radiovisione calabrese disponibile sul canale 17 del digitale terrestre e in dab radio, arricchisce il proprio palinsesto con nuovi format e allarga la propria squadra di speaker per garantire un'offerta di contenuti sempre più forte ed avvincente. Con la direzione artistica di Domenico Milani e giornalistica di Enrico De Girolamo, LaC OnAir è divenuta in pochi mesi un punto di riferimento per la Calabria che vuole lasciarsi coinvolgere dalle emozioni della musica italiana ed internazionale più bella ed essere informata, al cambio di ogni ora, grazie agli aggiornamenti delle numerose edizioni del giornale radio.

A dare il via alla programmazione, in onda da lunedì a venerdì, è alle ore 9 Edicola Onair, l'appuntamento mattutino con Simona Tripodi e Francesco Graziano che dà il buongiorno alla regione con la lettura delle prime pagine delle testate giornalistiche e l'approfondimento delle principali notizie riportate dal sito lacnews24.it e dai dorsi provinciali del network LaC. Edicola Onair è visibile in contemporanea anche su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre, Sky 820 e Tivùsat 411).

Dalla 10 alle 12 la diretta prosegue con OpenSpace, un programma dai toni più leggeri e spensierati. Come avviene in ogni format in onda sul canale 17 e in dab radio, gli spettatori possono intervenire tramite messaggi WhatsApp al 389 580 55 17 ed esprimere così il proprio parere sull'argomento del giorno al centro della puntata.

Alle ore 15 è il turno di Play Generation con Domenico Milani, Claudio Greco, Palma Serrao, Jennyfer Stella e Nunzio Scalercio. Tre ore di puro intrattenimento con i grandi successi del momento, le hit storiche e tante rubriche di cinema, moda, spettacolo, salute e benessere. Un grande contenitore per trascorrere il pomeriggio in allegria.

A ricevere il testimone della diretta è, all'ora dell'aperitivo, il format AperiTime che dalle 18 alle 20 accompagna i calabresi tra gli argomenti più frizzanti ed intriganti grazie anche all'ironia e alla versatilità degli speaker Italo Palermo, Mirko Iaquinta ed Adelia Iacino. Tocca infine a La Banda degli Onair, con i suoi improbabili colpi da mettere a segno dalle 20 alle 23, chiudere con energia, grinta e divertimento il palinsesto di LaC OnAir. Una lunga maratona in radiovisione che sceglie ogni giorno come traguardo l'interesse della Calabria e dei calabresi.