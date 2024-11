È andata in onda questa sera alle ore 21 la nuova puntata di Primi piani, il format a firma LaC curato da Francesco Tricoli incentrata nel segno dei ricordi da afferrare stretti e custodire.

La storia

A Verona, nel 2011 Giulia ha soli quindici anni quando le dicono che il padre non farà più ritorno a casa perché ammazzato giù in Calabria. Non rivedrà nemmeno lo zio, mentre un altro fratello del padre rimarrà su una sedia a rotelle per tutta la vita. Qualcosa in lei si ferma, la luce nei suoi occhi si spegne. Aggrappata agli ultimi attimi della sua adolescenza felice, racconta su LaC Tv chi era suo padre.

Primi piani va in onda ogni sabato su LaC Tv questa sera alle ore 21, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Tutte le puntate sono disponibili su LaC Play.