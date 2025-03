La Calabria fa nuovamente centro. E ottiene consensi e interesse nazionale nell’ambito della manifestazione “Agricoltura è”, che s’è sviluppata a Roma per tre giorni concludendosi proprio ieri sera. All’appuntamento, presente oltre all’assessore regionale Gianluca Gallo anche i ministri Lollobrigida e Tajani, che hanno dimostrato apprezzamento non solo per la qualità dei prodotti portati in vetrina ma anche per la programmazione messa in campo in Calabria per promuovere il settore.

Un contributo notevole alla riuscita della manifestazione è stato assicurato anche da Arsac, l’Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. E proprio Fulvia Caligiuri, direttore generale dell’ente strumentale della Regione, sarà ospite della puntata odierna di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Faremo il punto sulla manifestazione ma anche sui progetti futuri per lo sviluppo del settore.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.