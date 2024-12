Lunedì 9 dicembre, su LaC Tv, alle ore 17.45, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) cinquantaseiesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della cinquantaseiesima puntata, la seconda di due tappe complessive, l'assessore regionale all'Agricoltura e Trasporti, Gianluca Gallo. Nella precedente intervista, andata in onda sempre nell'ambito di "Imprenditori in Volo", si è parlato di mutamenti climatici, di crescita dell'export agroalimentare, di olivicoltura e olio d'oliva, di agrumicoltura, del ritorno dei giovani al settore primario.

Nella seconda intervista spazio alla vitivinicoltura e al vino, mondo nel quale la Calabria rappresenta una nicchia ma può raccontare e significare molto in termini identitari; alla produzione di latte, latticini e formaggi, nonché alla zootecnia e alle carni, con passaggi anche sulle specie autoctone quali la podolica o il suino nero. Infine un passaggio anche sul sistema dei trasporti regionali. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.