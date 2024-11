Grand Terroir® è un sistema del Network LaC che mette in rete, grazie alla comunicazione integrata, quattro pilastri della realtà glocale: Persone, Aziende, Identità, Territorio. Il fine: generare sviluppo sostenibile in una logica di massima tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, di rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, di pacifica convivenza fra i popoli, di salvaguardia delle realtà locali nella loro distintiva specificità. La rete di Grand Terroir® elabora e attua idee progettuali, costruisce relazioni proficue, esalta individualità, competenze, capacità di fare, valorizza prodotti o servizi, alimenta di continuo un dialogo positivo con Istituzioni, Categorie, Organizzazioni no profit, Associazionismo. Il sistema Grand Terroir® nasce dall’esigenza di reagire alle conseguenze dirompenti di un certo modo di intendere la globalizzazione che mira a uniformare, appiattire, standardizzare stili di vita, produzioni e consumi, distruggendo un patrimonio immenso di radici culturali e identitarie. Grand Terroir® è una rete organizzata e anche una Community che, condividendo alcuni valori di fondo, si pone obiettivi di rilevanza strategica. Dispone di numerosi e potenti strumenti di comunicazione (Tv, Web-Tv, Tv on demand, giornali online, social network, impiantistica esterna, ecc.). Le azioni progettuali sostengono l’agroalimentare, l’enogastronomia, il turismo, l’artigianato, i beni culturali, l’ambiente, la formazione e la ricerca. Stare insieme è un valore aggiunto enorme.