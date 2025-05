Venerdì 23 maggio, alle ore 23.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) centotredicesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, dall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24. Replica su LaC on Air, canale 17 del digitale terrestre, sabato 24 maggio alle ore 22.00.

Ospiti della centotredicesima puntata Rosario Franco e Carmelo Orlando, esperti Arsac di Olio extravergine di oliva. La Calabria è una delle regioni più importanti del Mediterraneo per la produzione di Olio Evo di straordinaria qualità, peraltro rappresentando una rara biodiversità. Molte infatti le cultivar esistenti, diverse delle quali contemplate nel disciplinare dell'Olio di Calabria Igp (Carolea, Ottobratica, Sinopolese, Dolce di Rossano, Geracese, Grossa di Cassano, Tonda di Strongoli, ecc.). I due divulgatori dell'Arsac, che sono protagonisti di panel test rispettosi delle norme vigenti, hanno degustato in diretta, con l'ausilio di apposito bicchierini di colore blu cobalto, un olio extravergine d'oliva d'eccellenza, prodotto da una rinomata azienda calabrese, spiegandone le caratteristiche organolettiche. L'olio Evo non è solo un prezioso condimento, ma è un alimento che fa bene alla salute, nell'ambito del concetto di Dieta Mediterranea.

La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.