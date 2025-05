Sabato 17 maggio, su LaC On Air, alle ore 15.30, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) quarantatreesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo, economico-sociale e identitario calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La quarantatreesima puntata è dedicata alla trasferta che Grand Terroir ha effettuato a Milano per l'edizione 2025 di Tuttofood. La Calabria si è presentata, in questa grande kermesse dedicata al cibo italiano e internazionale, con una collettiva di 103 aziende e circa 40 imprese presenti nei diversi padiglioni specializzati. La collettiva è stata organizzata dalla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, in collaborazione con l'Arsac. Dal cioccolato ai dolci della tradizione, dai salumi ai formaggi, dai liquori alle conserve di ortaggi, dal pesce al pane... Tutte le filiere dell'agroalimentare regionale, tra aziende piccole, medie e grandi, hanno presentato le loro specialità figlie di una terra antica, oppure di aperta innovazione. Confronto con alcuni dei protagonisti. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.