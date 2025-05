Sabato 3 maggio, su LaC OnAir, alle ore 22.00, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) quarantatreesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo, economico-sociale e identitario calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.



La quarantatreesima puntata, terza di tre, è dedicata alla trasferta che Grand Terroir ha effettuato a Verona per l'edizione 2025 del Vinitaly. Incontro con vitivinicoltori che operano in aree diverse della Calabria, dal Mar Tirreno al Mar Jonio: Danila Lento dell'omonima azienda di Lamezia Terme e Amato; Francesco dell'Aera di Soveria Simeri, alle porte di Catanzaro; Massimiliano Capoano delle cantine Baroni Capoano di Cirò Marina. A distanza di qualche decina di chilometri vitigni autoctoni diversi, condizioni ambientali distinte, tradizioni antiche ma con connotazioni proprie. Grande attenzione sia per l'enoturismo, sia per la massima qualità delle etichette prodotte, tra rosati, bianchi e rossi.

L'edizione 2025 del Vinitaly è stata positiva per la Calabria che si è presentata nella città scaligera con una collettiva organizzata dalla Regione e dall'Arsac. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.