Venerdì 16 maggio, alle ore 23.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) centodecima di "Calabria in volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, dall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

“Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24. Replica su LaC on Air, canale 17 del digitale terrestre, sabato 17 maggio alle ore 22.00.

Ospiti della centodecima puntata Valentina Parenti e Laura Quattrocchi, rispettivamente presidente e segretario generale di GammaDonna, associazione no profit. GammaDonna è giunta in Calabria per una tappa del "Viaggio nell'Italia che innova", per raccontare l'innovazione al femminile con le testimonianze di imprenditrici provenienti da tutta Italia.

La sfida prima che economica è di tipo culturale: la presenza attiva delle donne nelle imprese innovative. Valentina Parenti e Laura Quattrocchi nel corso dell'intervista hanno raccontato l'ormai lunga esperienza di GammaDonna e si sono soffermate sulle principali questioni che riguardano il lavoro delle donne e dei giovani, anche in riferimento ai continui mutamenti di ordine sociale e tecnologico. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.