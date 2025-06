Le Cantine Zito di Cirò Marina (Crotone) producono vino da almeno quattro generazioni, a partire dal capostipite Stefano la cui attività è documentata dal 1870. Tre fratelli, al giorno d’oggi, governano vigne e produzione enologica: Valentino, Francesco e l’omonimo Stefano.

Una visita in cantina, allocata a poche centinaia di metri dalla suggestiva Punta Alice e dagli scavi archeologi del tempio di Apollo, vi darà immediatamente l’idea di tanto lavoro, sacrifici, investimenti e operosità.

Il vitigno principe dell’area Doc del Cirò è il nobile Gaglioppo, austero e dal “carattere” un po’ difficile e complesso, ma generoso e forte, come quello di tanti calabresi. La declinazione che la famiglia Zito fa del Gaglioppo varia dai prodotti e dalle etichette concepiti appositamente per la grande distribuzione (raggiungendo un ottimo livello qualità/prezzo), alle bottiglie destinate solo alla ristorazione e alle enoteche (si pensi ad esempio al Punta Faro, edizione limitata di Cirò Rosso Classico Superiore Riserva, o all’altrettanto pregiato Lilio, o anche alla linea Casale Difesa Punta Faro).

Tra le etichette più rinomate ricordiamo anche il Nosside, Cirò Bianco, l’Imerio, Cirò Rosato, e l’Alceo, Cirò Rosso Classico. Non si dimentichi, però, il grande impegno dedicato anche alla produzione Igt (compreso un raro Novello Rosso) e alla cosiddetta linea base del Cirò, con l’intento sempre di tenere elevata la qualità ad un prezzo più accessibile.

I fratelli Zito sono innanzi tutto grandi esperti di vigne e vigneti cui dedicano attenzioni continue: non si ottiene buon vino se l’uva non è sana e maturata nel modo giusto, con uno sguardo scrupoloso anche alle rese per ettaro. La cantina è grande, funzionale e molto attrezzata, barricaia compresa.

L’esperienza maturata nei più accreditati circuiti della grande distribuzione, così come in fiere nazionali e internazionali, non ha allontanato Valentino, Francesco e Stefano dal contatto diretto con i consumatori, i piccoli esercenti, i protagonisti della ristorazione. Lo testimoniano anche le tante visite in cantina di estimatori e turisti alla ricerca di sensazioni tipicamente enoturistiche.

Si potranno degustare le etichette Zito al prossimo Merano Winefestival che si terrà proprio a Cirò e a Cirò Marina dal 7 al 9 giugno, in linea con una politica di promozione impostata dal Dipartimento Agricoltura della Regione e dall’Arsac, volta alla valorizzazione e promozione del vino calabrese nei territori di provenienza.