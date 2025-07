Due persone decedute e altre due ferite in maniera grave. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in viale Emilia a Catanzaro. A perdere la vita un uomo di 35 anni, Emanuele Scafidi, e la figlia di 7 anni, entrambi a bordo di una auto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un’altra in località Barone.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando centrale e del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza il tracciato stradale. Polizia locale e carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi e gli accertamenti.

A seguito dell'impatto la Golf è uscita fuori strada e i due passeggeri sono stati sbalzati fuori dal mezzo. Al momento una carreggiata è stata chiusa al traffico e si viaggia in un unico senso di marcia. I due passeggeri della Fiat, entrambi feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro.