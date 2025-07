STRONCATO DA UN MALORE

Nonostante l'arrivo di ambulanze e soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare

Il giovane stava effettuando dei lavori in un cantiere privato di località Fiuzzi, quando, all’improvviso, è stato stroncato da un malore. Sul posto sono arrivati ambulanze e soccorritori, ma per lui, non c’è stato nulla da fare