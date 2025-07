Ancora nessuna traccia del 67enne dottore della guardia medica di Nocera Terinese. L’unico indizio trovato è la sua auto rinvenuta in una strada che costeggia il corso d’acqua insita nel confinante comune di San Mango D’Aquino. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi

Ricerche sospese, si riprende domani mattina. La macchina dei soccorsi – vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino guardia di finanza e volontari - che dalle prime ore di questa mattina sta lavorando senza sosta per cercare Antonio Blaganò, medico 67enne che ha lasciato la postazione di guardia medica dopo il turno senza fare ritorno a casa, si è fermata dopo un’intensa giornata di lavoro con temperature record. Questa mattina è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco, al quale si è aggiunto quello del soccorso alpino della guardia di finanza nel primo pomeriggio.

L’auto del dottore, che opera a Nocera Terinese, è stata ritrovata intorno alle 4 del mattino del 25 luglio in una via secondaria sterrata (Galasso) che costeggia il fiume Savuto, insita nel confinante comune di San Mango D’Aquino. Si tratta di una zona principalmente costituita da uliveti e vegetazione varia. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

Intanto i sindaci di Nocera Terinese e San Mango D’Aquino, Saverio Russo e Gianmarco Cimino, hanno diramato degli avvisi ai rispettivi cittadini chiedendo la massima collaborazione per le ricerche di Blaganò.