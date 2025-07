Nell’ambito di un’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme sono stati emessi due distinti decreti di sequestro preventivo nei confronti di Maria Sirianni (classe 1988), legale rappresentante di Costa Group, società operante nel territorio Lametino, nel campo dell’autotrasporto, ritenuta a vario titolo responsabile del reato di appropriazione indebita ai danni di una società con sede legale a Torino.

Nell’ambito delle indagini, scaturite da due querele giunte alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, i finanzieri del Nucleo Mobile e della Sezione di Polizia Giudiziaria del Gruppo di Lamezia Terme hanno effettuato specifici accertamenti nella quale è stato verificato che in relazione a sedici contratti di locazione finanziaria stipulati, per altrettanti automezzi, non sono stati versati gli importi dovuti e che gli automezzi pesanti non sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Attraverso la predetta condotta delittuosa la società lametina si sarebbe appropriata indebitamente di 16 automezzi pesanti a danno della società locatrice. I sopracitati automezzi sono stati sottoposti a sequestro dai finanzieri ed affidati in custodia alla persona nominata dal giudice.