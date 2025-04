Venerdì 25 aprile, alle ore 23.00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) centocinquesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della centocinquesima puntata l'imprenditore vitivinicolo e vignaiolo Ippolito Spadafora, erede di una famiglia che da almeno quattro generazioni è impegnata nella produzione di uve e vini nell'area di Donnici. L'area Doc di Donnici (oggi sottozona della Doc Terre di Cosenza) ha una grande tradizione enologica, con vigneti collinari distanti solo pochi chilometri dal capoluogo bruzio. Un microclima particolare conferisce, tra l'altro, sia a vitigni autoctoni sia a quelli internazionali, caratteristiche organolettiche peculiari. Ippolito Spadafora, che ha grande esperienza anche di mercati locali e globali, sta dedicando particolare attenzione a vitigni autoctoni quali il Magliocco dolce e il Pecorello. Una piacevole chiacchierata, inoltre, che ha toccato anche il tema dei mutamenti dell'economia e della cultura del vino nell'ultimo decennio. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play