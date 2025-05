La 180esima puntata del format condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava in trasferta alla fiera meneghina andrà in onda questa sera alle 23.45

Martedì 13 maggio, alle ore 23.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) 180esima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, in trasferta a Tuttofood Milano. “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della esima puntata Bruno Autelitano, general manager de La Spina Santa di Bova Marina, Area Grecanica della Calabria. La Spina Santa è da sempre legata alla filiera corta del Bergamotto di Reggio Calabria, un agrume dalle qualità organolettiche e salutistiche straordinarie. A Tuttofood Milano, dove Grand Terroir ha incontrato il giovane Bruno, le degustazioni di Bergotto e di Kaciuto hanno deliziato i cinque sensi dei visitatori avvicinatisi allo stand dell'azienda fondata dal compianto Nino Autelitano. Il Bergotto è frutto di una felice invenzione targata La Spina Santa, e quindi è stata la prima bibita gassata al Bergamotto posta in commercio. Il Bergotto contiene il 20% di succo di Bergamotto. Il Kaciuto, che nasce dai primi esperimenti di Nonno Nino, è un blend di infusi di Liquirizia, Alloro, Finocchietto, Scorze di Bergamotto. A Milano sono state presentate anche diverse altre specialità al Bergamotto dell'azienda di Bova Marina (creme, liquori, marmellate...) e proprio a Tuttofood Bruno Autelitano ha preannunciato una imminente grande novità. Ne sentiremo parlare a giorni. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.